Buttersäure-Angriff in Simmeringer Wohnhaus

Hat sich da jemand einen üblen Scherz erlaubt? Wegen Buttersäure, die bestialisch stinkt, musste die Feuerwehr nach Wien-Simmering ausrücken.

Werde Whatsapp-Leserreporter unter der Nummer 0670 400 400 4 und kassiere 50 Euro!

Buttersäure-Angriff auf den Geruchssinn: Am Donnerstagabend gegen 18.45 Uhr musste die Feuerwehr zur Willhelm-Otto-Straße in Wien-Simmering wegen bestialischem Gestank ausrücken. Grund dafür war Buttersäure.Unklar ist noch, ob sich die Buttersäure in einer Wohnung oder im Gang befindet. Laut Pressesprecher der Wiener Berufsfeuerwehr wurden früher Sodalösungen verwendet, um den Geruch zu neutralisieren. Wie die Einsatzkräfte in diesem Fall vorgegangen sind, ist noch nicht bekannt.