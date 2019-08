Biker (30) stirbt bei Verkehrsunfall in Wien

Für den Biker kam jede Hilfe zu spät. Bild: Kein Anbieter/iStock/Symbolbild

Ein Motorradfahrer ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Wien-Simmering ums Leben gekommen. Für den 30-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.

Der 30-Jährige war am Donnerstag mit seinem Motorrad im 11. Bezirk unterwegs.



Dabei soll er laut Zeugen sein Bike in der Haidequerstraße in Richtung Margetinstraße sehr stark beschleunigt haben, berichtet die Polizei.



Zwischen der Pfaffenaugasse und der Kapleigasse dürfte der 30-Jährige dann die Kontrolle über sein Motorrad verloren haben und stieß mit dem Vorderrad gegen einen Randstein.



Hilfe kommt zu spät



Der Biker kam dabei zu Sturz und zog sich tödliche Kopfverletzungen zu. Das Motorrad kam erst nach rund 150 Metern auf der Fahrbahn zum Liegen.



Die verständigte Wiener Berufsrettung konnte das Leben des Motorradfahrers nicht mehr retten und nur noch dessen Tod feststellen. (wil)