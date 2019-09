Schraubenzieher-Attacke in Wiener U-Bahn-Station

Polizeieinsatz am Donnerstag bei der U6-Station Michelbeuern: Ein Kontrolleur wurde von einem 38-Jährigen attackiert, der keinen gültigen Fahrausweis hatte.

Ein Mitarbeiter der Wiener Linien kontrollierte gegen 8.00 Uhr in der U6-Station Michelbeuern die Fahrscheine der Passagiere, berichtet die Polizei.Dabei kontrollierte er auch einen 38-Jährigen, der aber keinen gültigen Fahrausweis vorweisen konnte. Aus diesem Grund kam es zu einem heftigen Streit der beiden Männer.Der 38-Jährige ging zunächst weg, kehrte jedoch kurze Zeit darauf laut schreiend und schimpfend zu der Station zurück. Dabei attackierte er das Kontrollorgan mit erhobenem Schraubenzieher im Bereich der Halsgegend.Der 34-Jährige reagierte schnell, konnte den Mann zu Boden bringen und ihn Mithilfe weiterer Mitarbeiter bis zum Eintreffen der Beamten festhalten.Der Kontrolleur ging unmittelbar danach in ein Krankenhaus, wo er nach einer Erstuntersuchung in häusliche Pflege entlassen wurde.Bei dem Angriff mit dem Schraubenzieher erlitt er einen oberflächlichen Einstich im Halsbereich, eine Kieferprellung und mehrere Rippenprellungen.Der 38-jährige Beschuldigte wurde festgenommen und in die Justizanstalt eingeliefert. (wil)