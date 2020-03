Familienstreit: Mann zuckt aus, droht mit Messer

Wilde Szenen im Wiener Bezirk Rudolfsheim-Fünfhaus: Im Streit griff ein Türke (31) zum Messer, verletzte seine Frau und flüchtete. Kurz darauf stellte er sich selbst.

Heftiger Familienstreit in einer Wohnung in der Hütteldorfer Straße: Am Montag gegen 9 Uhr soll ein 31-jähriger Türke im Zuge eines Familienstreits seine 24-jährige Partnerin mit einem Messer bedroht haben. Der Streit endete, nachdem der Tatverdächtige die Wohnung verlassen hatte, so ein Polizeisprecher.Alarmierte Beamte fuhren zu der Wohnung, um den genauen Sachverhalt zu eruieren. Anschließend ging der Mann selbstständig in eine Polizeiinspektion und wurde festgenommen. Das Opfer wurde im Zuge der Auseinandersetzung leicht verletzt.