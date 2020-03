Wiener sehen Ludwigs Versprechen skeptisch

Bürgermeister Michael Ludwig verspricht neue Ärztezentren, Ganztagsvolksschulen und einen sicheren Platz im Pensionistenheim - die Wiener sind naturgemäß skeptisch.

Gratis Ganztagsvolksschulen und Ärztezentren

Lehrplatz-Garantie

Bürgermeister Michael Ludwig hat für die Zeit nach der Wahl mehrere politische Maßnahmen zum Wohl der Wiener angekündigt. Alleine – die glauben (noch?) nicht wirklich an die Umsetzung.Dass Eltern künftig das Essen ihrer Kinder in der Volksschule nicht mehr bezahlen müssen und jährlich zehn Standorte hinzukommen, halten 45 Prozent für realistisch. 51 Prozent glauben nicht an die Umsetzung.Bis 2025 sind 36 neue Primärversorungs- und 16 Spezialzentren (Diabetes bis Kinder- und Jugendheilkunde) geplant. Dass es die tatsächlich geben wird, glauben 48 Prozent. Genauso viele halten das für unrealistisch.Laut Michael Ludwig soll künftig jeder stellensuchende Lehrling auch einen garantierten Lehrplatz bekommen. 46 Prozent glauben daran, 51 Prozent dagegen nicht.43 Prozent halten die Umsetzung dieses Wahlversprechens für realistisch, 54 Prozent nicht.