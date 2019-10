Wiener Abfall-Zelt wurde in die Luft gejagt

Das Rinterzelt in der Wiener Donaustadt ist Geschichte. Am Donnerstag wurde es kontrolliert gesprengt.

Die Ruine des Rinterzeltes

Das Rinterzelt wurde 1980 in der Wiener Donaustadt am Rautenweg erbaut. Es war ganze 68 Meter hoch und hatte einen Durchmesser von 170 Metern. Es diente seit Mitte der 80er-Jahre der MA48 als zentrale Drehscheibe der getrennten Altstoffsammlung in Wien – der Name "Rinter" kam übrigens von "Recycling International".Seit Donnerstag, dem 17.10.2019, ist das Rinterzelt Geschichte. Es wurde kurz vor Mittag kontrolliert gesprengt. Es entsprach nicht mehr den heutigen technischen Anforderungen und musste deshalb dem Erdboden gleich gemacht werden.Alles, was im Inneren noch brauchbar war, wurde bis 22. Juli entfernt. Laut Josef Thon, dem Leiter der MA 48, werden 98 Prozent des Abbruchmaterials recycelt. "Das Aluminium wird wieder eingeschmolzen, das Holz kommt zu einem Biomassekraftwerk oder kann aufbereitet werden und auch der Beton wird aufbereitet. Nur zwei Prozent müssen verbrannt werden", sagte Thon gegenüber Radio Wien.Direkt neben dem alten Rinterzelt errichtete die MA48 bereits ein neues Betriebsgebäude, in dem auch Wien Kanal einziehen wird. Die Kosten sollen sich auf insgesamt 60 Millionen Euro belaufen, wobei zwei bis drei Millionen Euro Abrisskosten bereits einberechnet sind.