11.03.2020 5:30 Wiener Ärztin warnt vor Betrugsmasche auf Airbnb

Auf dieses täuschend echte Inserat fiel Barbara S. beinahe herein. Bild: privat

Barbara S. (Name geändert) wollte vor Wochen ein Apartment in Venedig buchen. Dafür sollte sie vorab private Daten angeben und Geld an einen Vermieter überweisen, den es aber gar nicht gab.