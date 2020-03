Wiener attackiert Mann in Wohnung mit Messer

In Wien-Donaustadt kam es in einer Wohnung zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Einer von ihnen zückte ein Messer und attackierte seinen Kontrahenten.

In einer Wohnung in der Donaustadtstraße attackierte ein 43-jähriger Mann gegen 14.45 Uhr einen 37-Jährigen. Der Verdächtige versuchte mehrmals auf das Opfer einzustechen, was ihm allerdings nicht gelang. Ein Zeuge schritt ein und konnte den 43-Jährigen von weiteren Attacken abhalten.Das Opfer erstattete in weiterer Folge in einer Polizeiinspektion Anzeige. Gleich danach rückte die WEGA aus und fuhr zu der Wohnadresse des Messer-Mannes. "Die Beamten nahmen denTatverdächtigen in der Wohnung fest", heißt es seitens der Wiener Polizei. Die Hintergründe des Streits sind bislang noch unklar.