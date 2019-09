Wiener "Bachelor"-Sanja von ihrem Freund betrogen

Die Wienerin steht zu ihren Beauty-Doc-Besuchen, ihrer neuen Nase, Lippe, Fake-Lashes und einem ordentlichen Fotofilter. Bild: Kein Anbieter/Instagram

Erst Ende Juli machte Sanja Trokici ihre neue Beziehung öffentlich. Jetzt ist die Wiener Bachelor-Siegerin wieder Single. Ihr Ex soll sie betrogen haben.

"Ich bin sehr verliebt und sehr glücklich", schwärmte Sanja Trokici vor rund einem Monat. Fünf Monate nach der Trennung vom Schweizer Bachelor Clive Bucher (27) fand die 27-Jährige mit einem Geschäftsmann aus Wien neues Glück. Es war aber nur von kurzer Dauer, wie sie schmerzlich erkennen musste.



"Wir haben uns am Freitag getrennt", verrät die Österreicherin "20 Minuten". Der Grund für das Liebes-Aus nach einem halben Jahr seien mehrere Seitensprünge seinerseits. "Ich habe erfahren, dass er mich mit einer anderen betrogen hat", so Sanja. Und: es sei kein Einzelfall gewesen.



Aktiv auf Tinder



Eine weitere Frau, mit der ihr Freund eine Affäre hatte, habe ihr nämlich Nachrichten von ihm gezeigt. "Er hat ihr geschrieben, als wäre er Single." Auch sein Profil auf Tinder soll der Wiener weiterhin benutzt haben.



Misstrauisch war Sanja während der Beziehung nie. "Er war ein richtig guter Blender und Lügner." Sie selbst sei zu 100 Prozent treu gewesen, sagt Sanja.



Bei Männern ist Sanja in Zukunft vorsichtiger



"Ich glaube an Karma. Und da ich nie etwas Verwerfliches getan habe, kam die Wahrheit zu mir, ohne dass ich einen Finger rühren musste", so die Wienerin.



Sie sei sehr verletzt, "aber auch froh, dass es früher als später ans Licht gekommen ist". Den Glauben an die Liebe habe sie nicht verloren. "Ich denke nur, dass ich Männern jetzt etwas weniger vertrauen werde als vorher."



(kao/red/20 Minuten)