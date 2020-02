28.02.2020 16:43 Wiener Corona-Bursch geht in Hollabrunn ins Gym

Das Spital in Hollabrunn (Symbol) Bild: Fritz Schaler

Krisensituation jetzt auch in Niederösterreich: Jener Bursch, der wie seine Eltern positiv auf Corona getestet wurde, geht in Hollabrunn in ein Privatgymnasium.