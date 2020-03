Wiener Demo fordert die sofortige Grenz-Öffnung

Am Freitag sind Tausende aufgerufen, ab 17.30 Uhr in Wien auf die Straße zu gehen und "Öffnet die Grenzen!" in der Türkei-Griechenland-Krise zu fordern.

Die Initiative Cross Border Solidarity Wien ruft "angesichts der brutalen und mörderischen Schließung der Grenzen zwischen der EU und der Türkei gegen flüchtende Menschen" am Freitag in Wien gemeinsam mit über 30 solidarischen Organisationen "zu lautem und entschlossenem Protest auf". Beteiligen werden sich demnach auch Asyl in Not, die Asylkoordination Österreich oder die Omas gegen Rechts sowie die Rosa Antifa Wien.Der Demonstrationszug startet um 117.30 Uhr vom Marcus-Omofuma-Denkmal am Platz der Menschenrechte und führt über den Ring, vorbei am Parlament und am Haus der Europäischen Union, bis zum Oskar-Morgenstern-Platz neben dem Polizeianhaltezentrum Rossauer Lände. Das Ende der Kundgebung ist mit 21.30 Uhr angesetzt."Die Demonstration nimmt damit die Rolle Österreichs in den Blick und macht außerdem die Verbindung zwischen der Gewalt gegen Flüchtende, Krieg, der Militarisierung der europäischen Grenzen, sowie der rassistischen Abschiebepraxis mitten in Wien deutlich", heißt es von den Organisatoren. "Das vorläufige Ende des menschenrechtswidrigen EU-Türkei-Deals wird durch die Bagatellisierung der Menschenrechte und die Militarisierung der Grenzen ersetzt", so Katerina Anastasiou von der Initiative Cross Border Solidarity Wien.Tausende Geflüchtete an der griechisch-türkischen Grenze würden mit Tränengas und scharfer Munition am Eintritt in die EU gehindert. "Die Flucht vom Krieg wird zum 'illegalen Grenzübertritt' umbenannt und mit Gefängnis bestraft", so Anastasiou.Die österreichische Polizei würde zur "Abwehr" nach Griechenland geschickt, "Rechtsradikale aus Deutschland und Österreich machen sich auf den Weg dorthin, um faschistische Gruppen in ihren gewalttätigen Attacken gegen Geflüchtete und sich solidarisierende Menschen zu unterstützen".Dagegen will die Initiative Widerstand leisten "und stellen uns an die Seite jener, die ein Leben in Sicherheit und Würde suchen".Die Initiative Cross Border Solidarity Wien fordert "in diesem Sinne als Ausweg aus der untragbaren aktuellen Situation offene Grenzen, Bewegungsfreiheit und sichere Reisewege".