So reagiert Wiener Escape Room auf Corona-Krise

Wie viele andere Betriebe stehen auch Escape Rooms derzeit vor vielen finanziellen Herausforderungen. Die Betreiber der "Crime Runners" in Wien haben deshalb ein "Point & Click Adventure Game" als Antwort auf die Krise veröffentlicht.

Videospiel, um Geschäft zu retten

Von aktueller Situation inspiriert

Während am Samstag alle Geschäfte in Österreich wieder öffnen durften, ist bei den Escape-Room-Anbietern weiter Warten angesagt. Wann diese wieder aufsperren dürfen, ist nämlich noch unklar.Die Gründer der "Crime Runners" haben sich deshalb eine Alternative überlegt, um diese Krise zu überbrücken. Das Team rund um Lukas Rauscher veröffentlichte ein browserbasiertes Point & Click Adventure als Antwort auf die Krise. Mit den sogenannten "Crime Stories" möchte das Kleinunternehmen den Umsatztotalausfall etwas abfedern.Das Videospiel "Part 1: Back to the Congressman" ist ab sofort auf ihrer Website verfügbar. Live Escape Games stammen ursprünglich von solchen Games ab und wurden in die Wirklichkeit versetzt. Mit den Crime Stories geht es also zurück zum Ursprung. "Wir wollten nicht wahrhaben, dass wir unseren Kunden für unbestimmte Zeit keine Geschichten aus unserem Universum erzählen können", erklärt Lukas Rauscher, Geschäftsführer von Crime Runners.Die Ausgangsbeschränkungen waren für die Betreiber des "aufwändigsten" Escape Rooms Österreichs ein Schock. So entstand die Idee für das Videospiel.Der erste Teil "Back to the Congressman" kann ab sofort auf der Website gespielt werden und kostet 15 Euro. Spielbar ist das Game einfach im Browser von Chrome, Firefox, Safari oder Edge.Für Smartphones ist das Spiel allerdings nicht konzipiert. Es gibt auch einen Multiplayermodus, mit dem gemeinsam mit Freunden in anderen Haushalten durch die Geschichte geknobelt werden darf.Die Story ist der aktuellen Situation nachempfunden. Nach einer Katastrophe dürfen Menschen wieder auf die Straße. Der Wiederaufbau ist fast vorüber und die Welt hat sich wieder erholt.Aufgrund der Wirtschaftskrise gibt es jedoch kein Geld mehr. Einzig die Reserven eines korrupten Politiker sind noch vorhanden. Diese gilt es als Spieler in einer spannenden Mission zu erobern. (str)