Heißhunger auf Burger, Wiener radeln zum McDrive

Seit voriger Woche hat McDonalds wieder offen, allerdings kann man nur beim McDrive sein Essen abholen. Drei Burschen beschlossen mit dem Fahrrad hinzufahren.

Die Öffnungen der McDonald's-Filialen in Österreich sorgten für Stauchaos an den Zufahrtsstraßen. Teilweise verloren die Wiener ihre Nerven und fingen an sich zu Streiten, weil einige der Meinung waren sich vordrängeln zu müssen. Auch die Polizei hatte deshalb einige Einsätze zu verzeichnen.Derzeit kann man bei der Fast-Food-Kette entweder sein Essen nach Hause liefern lassen, oder mit dem Auto beim McDrive selbst abholen. Aber was tun, wenn man gerade kein Auto hat? Man nimmt einfach sein Fahrrad.Das dachten sich wohl auch diese drei Teenager, die am Dienstagabend mit ihren Mountainbikes zum Mäci in der Heiligenstädter Straße fuhren. Der Heißhunger auf die Burger war so groß, dass sie der Verlockung nicht widerstehen konnten und sich einfach in der Warteschlange beim McDrive anstellten.