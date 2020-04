Wiener fährt mit dem Fahrrad auf der Tangente

Ein Mann war am Samstag mit seinem Fahrrad auf der Wiener Südosttangente (A23) unterwegs. Nachmachen sollte man das aber nicht.

In Zeiten der Corona-Krise steigen viele auf ihre Fahrräder und treten in die Pedale, um etwas Sport zu treiben. Ein Wiener ließ sich allerdings zu einer Lebensgefährlichen Aktion hinreißen - er fuhr mit seinem Rad gegen 14.30 Uhr auf die Autobahn auf.Auf der Tangente mussten die Autos ausweichen, um den Radler nicht zu erfassen. Bleibt zu hoffen, dass er gesund an seinem Ziel angekommen ist. Nachmachen sollte man das natürlich nicht!