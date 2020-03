Wiener feuert mit Schreck-Pistole auf offener Straße

Schüsse in der Nacht auf Sonntag in der Donaustadt! Die Wiener Polizei stoppte einen Mann, der mit einer Schreckschusspistole hantierte.

Wagramer Straße, auf Höhe des Donauzentrums: Passanten machten am Samstag gegen 23.30 Uhr einen Streifenwagen auf einen Mann aufmerksam, der mehrere Schüsse aus einer Pistole in die Luft abgegeben hatte.Als sich die Beamten dem Mann mit gezogener Dienstwaffe näherten, zielte er in deren Beinbereich. Dank des ruhigen und besonnenen Einschreitens der Beamten konnte der Mann nach längerem Zureden dazu gebracht werden, die Pistole auf den Boden zu legen und sich davon einige Schritte zu entfernen.Im Zuge der Sicherstellung bemerkten die Beamten, dass es sich um eine Schreckschusspistole handelte, auch einige leere Patronenhülsen wurden gefunden. Der Mann (24 Jahre alt) wurde vorläufig festgenommen, zum Grund seines Verhaltens macht er keine Angaben.