Wiener vererbt hunderttausende Euros

Eine unbekannte Schweizerin könnte schon bald ein großes Erbe erwarten. Denn Wiener Erbermittler verfolgen in Bern eine heiße Spur.

Markus Purkhart und Andreas Gres sind seit Mittwoch in Bern auf der Suche nach einer unbekannten Schweizerin, die mehrere hunderttausend Euro erben soll. Die gesuchte Frau ist die uneheliche Tochter des Wiener Schlossers Franz Etschmann, der zwischen 1961 und 1964 in Bern lebte und ein Vermögen hinterließ.Mittlerweile haben sich beim Erbermittler-Duo knapp zwei Dutzend Frauen gemeldet, die uneheliche Kinder mit einem Vater aus Österreich sind."Dank der Schweizer Zeitung 20 Minuten sind viele Frauen auf unsere Suche aufmerksam geworden und haben sich bei uns gemeldet", erzählt Gres. Von all den Frauen sei im Moment nur noch eine Kandidatin übrig, die die potenzielle Erbin sein könnte. "Ich konnte jedoch noch nicht mit ihr telefonieren, um ihre Angaben zu verifizieren", so Gres, "wir werden sehen, was rauskommt." Die Frau lebe im Kanton Waadt und habe sich per E-Mail bei den Ermittlern gemeldet.Falsches Alter, falscher Geburtsort und nicht kohärente Geschichten waren die Hauptgründe für das Ausschließen der anderen Frauen, die sich gemeldet hatten.Die Frau und weitere potentielle Kandidatinnen, die infrage kommen könnten, müssten im Verlauf der nächsten Woche den Erbermittlern ihre Personaldaten und sonstige Hinweise schicken, die beweisen könnten, dass sie die gesuchte Tochter sind. Die Erbermittler würden diese dann sorgfältig überprüfen und verifizieren. Finden die Wiener die unbekannte Erbin nicht mithilfe der Medien, so müssen sie das Berner Stadtarchiv mit 9000 Akten durchwühlen und die unbekannte Schweizerin auf diese Weise zu finden versuchen."Interessant ist, wie viele Schweizer Damen ihren unbekannten Vater in Österreich vermuten", sagt Purkhart. Durch die mediale Aufmerksamkeit, die dieser Fall generiert hat, haben die Erbermittler auch diverse andere Anfragen erhalten. "Viele Frauen haben uns geschrieben, ob wir nicht herausfinden könnten, wer ihr verschollener Vater ist", sagt Purkhart. "Da kann man zwar keinen Erfolg garantieren, aber solche Aufträge nehmen wir gerne entgegen."