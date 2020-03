Wiener gewinnt im Lotto eine Million Euro

Ein Wiener hat beim Lotto einen Solo-Sechser erzielt und damit eine Million Euro gewonnen. Ein Tiroler und Niederösterreicher knackten den Joker-Jackpot.

Das Lotto Glück ist derzeit im Osten des Landes zu Hause, denn nach dem Burgenländer am Wochenende erzielte nun am Mittwoch ein Spielteilnehmer aus Wien einen Solo-Sechser und gewann exakt 1 Million Euro.Er hatte dabei mit dem fünften von fünf gespielten Quicktipps Erfolg, und zwar auf einer Quittung, die er schon vor gut zwei Wochen gespielt und ihr eine Laufzeit von zehn Ziehungen gegeben hatte.Beim Fünfer mit Zusatzzahl waren zwei Spielteilnehmer erfolgreich, und auch hier ist ein Wiener unter den Glücklichen. Er kam ebenso wie auch ein Salzburger per Quicktipp zum Gewinn, und beide kassieren jeweils mehr als 45.700 Euro.Bei LottoPlus gab es am Mittwoch keinen Sechser. Die Gewinnsumme wurde auf die 51 Fünfer aufgeteilt und erhöhte deren Quote auf rund 5.000 Euro. Für den LottoPlus Sechser der nächsten Runde werden etwa 200.000 Euro erwartet.JokerEin Jackpot stand beim Joker auf dem Spiel, und der wurde von zwei Spielteilnehmern geknackt. Ein Tiroler und ein Niederösterreicher erhalten für ihr "Ja" zum Joker jeweils rund 189.900 Euro, und beim Niederösterreicher kam das Glück dabei sprichwörtlich in letzter Sekunde: Es war nämlich die letzte der zehn Ziehungen seines Mehrrundenscheines.Lotto Gewinnzahlen: 04 10 12 31 34 44 Zusatzzahl: 32LottoPlus Gewinnzahlen: 06 09 14 15 33 41Joker Zahl: 2 6 9 2 9 3