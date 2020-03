Wiener gönnt sich Montag-Vormittag in U1 ein Bier

Der Mann genoss sein Bierchen am Montag gegen 8.50 Uhr in der U-Bahn.

Montage gehören nicht zu den beliebtesten Wochentagen. Ein Wiener zeigt aber, dass auch dieser Tag gar nicht so schlimm sein muss.

Wer kennt es denn nicht? Das Wochenende ist vorbei und am Montag klingelt der Wecker. Schön ist was anderes – zumindest für die meisten.In der Wiener U-Bahn wurde am Montagvormittag ein Mann gesichtet, der seine ganz eigene Art und Weise entwickelt hat, wie er mit der geknickten Laune am ersten Wochentag umgehen kann: Ein Bierchen.Ganz elegant nahm er natürlich auch ein Bierglas mit, damit er den "Hopfensmoothie" nicht aus der Dose trinken muss – ein echter Genießer eben. Na dann, einen schönen Start in die neue Woche und Prost!