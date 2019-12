Wiener Hilfe: 2.000 Kinder können zur Schule gehen

Die Stadt Wien fördert ein Projekt für arme Kinder am Rande der Welt.

30.000 Euro steuert die MA27 zum Projekt „Grundschulbildung für alle" bei. Insbesondere behinderte Kinder profitieren davon.

Das Projekt von Licht für die Welt, das von der Stadt Wien mitfinanziert wird, findet in den beiden Distrikten Karbi Anglong und Kamrup Metro statt, in denen die Analphabeten- und Armutsraten extrem hoch sind. Es läuft von November 2019 bis März 2021. Die beiden Distrikte sind so groß wie Niederösterreich und das Burgenland zusammen.Der Nordosten Indiens ist nur durch einen schmalen Korridor mit dem Rest des Landes verbunden. Durch die isolierte Lage ist die Schulbildung dort unzureichend. Das betrifft besonders Kinder mit Behinderungen. Ein Viertel aller Kinder im ländlichen Indien verlassen die Schule ohne Grundkenntnisse im Lesen, mehr als die Hälfte ohne Basiskenntnisse im Rechnen.