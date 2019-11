Wiener Klub will deutsche Brauerei als Sponsor

Der Wiener Hobby-Fußballklub 1. FC Paulaner Wieden bittet die bayrische Brauerei Paulaner um finanzielle Unterstützung.

Unternehmen hat schon geantwortet

Weil er knapp bei Kasse ist, bittet ein Wiener Fußballklub um einen prominenten Sponsor. Konkret wirbt der 1. FC Paulaner Wieden , benannt nach der Paulanergasse in Wien-Wieden, um die Unterstützung der bayrischen Paulaner-Brauerei . In einem Video, das auf Facebook veröffentlicht wurde, präsentieren zwei Spieler, David und Josi, ihr Anliegen.Der Verein, der aus Hobbykickern besteht, hat 300 Mitglieder im Alter von sechs bis 60 Jahren – vor allem aber gähnende Leere in der Vereinskasse. Die zwei jungen Männer möchten die Bierproduzenten dafür gewinnen der Mannschaft einen neuen Satz Dressen zu sponsern."Wir bitten euch hiermit uns unseren neuen Trikotsatz zu sponsern. Und natürlich hätten wir auch absolut nichts dagegen, wenn ihr uns für unsere nächste Vereinsfeier die ein oder andere Kiste Bier sponsern würdet", scherzen die Kicker.Ob es dazu kommen wird, ist fraglich. Immerhin: Die Social Media Abteilung der Brauerei hat das Video bereits kommentiert. In der Antwort werden die Kicker ersucht Kontaktdaten an das Unternehmen weiterzuleiten. Danach könnte das Anliegen "an die richtigen Stellen" weitergeleitet werden.