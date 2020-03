Wiener Liebesschule gibt auch Sex-Unterricht

Ein Ex-Lehrer trainiert jetzt Paare und Singles im Umgang mit Liebe, Zärtlichkeit und Sexualität. Die Kurse finden an sieben Wochenenden statt.

„Schuldirektor" Manuel Harand lehrte bisher Wissbegierigen das Tantra. Nächstes Wochenende aber startet seine Liebesschule in einem Seminarzentrum in Wien Neubau. Der 42-jährige will dabei in sogenannten Modulen eine Gruppe von rund 20 Personen – Männer, Frauen und Paare – in offenen Gesprächen trainieren.In erster Linie soll dabei erlernt werden, wie man Liebe ausdrückt. Harand erklärt: „Jeder hat andere Begriffe für Liebe, viele Paare reden deshalb oft aneinander vorbei." Über sieben Wochenenden hinweg können die Teilnehmer aber auch Erfahrungen zu den Themen Leistungsdruck bei der Sexualität, Zärtlichkeit und auch direkt bei den Liebeskünsten selbst.Gleichzeitig hält der ehemalige Schullehrer und jetzige Paartherapeut fest, dass es sich bei seinen Seminaren um keine esoterische Sitzung und auch schon gar keinen Swinger-Club handelt. Das Motto seiner Kurse heißt: „Machen wir eine gemeinsame Forschungsreise in unseren Körper hinein."Die Kurse finden an sieben Wochenenden über jeweils drei Tage und kosten pro Tag 100 Euro. Plätze für zwei Personen sind noch frei…Infos unter: