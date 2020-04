Wiener U-Bahn-Spot im Rennen um US-Werbepreis

Die Wiener Linien sorgen mit ihrem schrägen Spot für Aufsehen und schaffen es auf die Shortlist der New York Festivals Advertising Awards.

Wiener Kult-Clip für US-Werbepreis nominiert

Mit ihrem Videoclip "Wir fahren mit der U-Bahn" setzen die Wiener Linien ihre preisgekrönte Zusammenarbeit mit der Kreativ-Agentur Traktor erfolgreich fort. Der schräge Clip, in dem drei Computer-Freunde Teil eines Videospiels werden und in den Genuss der Öffis kommen, setzt dabei nicht nur auf 80er-Jahre-Optik, sondern auch auf den eingängigen Sound der österreichischen Kultband Minisex.Mittlerweile hat das Video plattformübergreifend bereits mehr als 400.000 Klicks gesammelt. Auch international ist man auf den Kult-Song aufmerksam geworden. Die Jury des renommierten New York Festivals Advertising Award hat den U-Bahn-Spot in der Kategorie "Film Craft" auf die diesjährige Shortlist gesetzt. Damit befindet sich das Video im Rennen um den begehrten US-Werbepreis, der am 2. Mai vergeben wird."Wir fahren mit der U-Bahn" ist nach dem Kurzfilm "Tatort Michelbeuern: Der Scharftat auf der Spur" das nächste gemeinsame Projekt der Wiener Linien mit der Agentur Traktor. Nachdem die "Scharftat" 2019 als Kategoriesieger bei den Cannes Corporate Media & TV Award hervorging, will man jetzt mit der "U-Bahn-Fahrt" in New York das Rennen für sich entscheiden. Alexander Winsauer, Geschäftsführer der Kreativ-Agentur, ist begeistert: "Mit den Wiener Linien können wir immer wieder originelle und mutige Ideen umsetzen. Die Ergebnisse sind nicht nur cool, sie finden auch international Beachtung, wie man sieht."