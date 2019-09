Wiener Linien Tag im Kunsthaus Wien

Mit der Wiener Linien Jahreskarte gibt es am 14. September gratis Eintritt und Führungen ins Kunst Haus Wien.

Der letzte Wiener Linien Tag dieses Jahres führt am 14. September ins Kunst Haus Wien. Von 10 bis 18 Uhr genießen Jahreskartenbesitzer und Mitarbeiter der Wiener Linien gratis Eintritt und kostenlose Führungen. Das Kunst Haus Wien ist eine der beliebtesten Touristenattraktionen in Wien und zusätzlich ein absoluter Selfie-Hotspot:Das Haus mit der "buckeligen" Fassade, aus der Bäume sprießen, bietet zusätzlich in der aktuellen Dauerausstellung einen einzigartigen Querschnitt durch das Schaffen des österreichischen Künstlers Friedensreich Hundertwasser.Mit der Ausstellung "Street. Life. Photography" präsentiert das Kunst Haus Wien Ikonen der Street Photography aus sieben Jahrzehnten. Mit mehr als 35 fotografischen Positionen und über 200 Werken setzt sich die Ausstellung mit den Umbrüchen und ästhetischen Entwicklungen der Street Photography von den 1930er-Jahren bis in die Gegenwart auseinander.Kostenlose Führungen für Jahreskarten-BesitzerInnen und MitarbeiterInnen der Wiener Linien finden um 10 Uhr, 12 Uhr und 15 Uhr statt. Pro Führung können bis zu 20 Personen teilnehmen.Wann?14. September 2019, 10-18 UhrWo?Untere Weißgerberstraße 13, 1030 WienWas?Freier Eintritt und kostenlose Führungen für Jahreskarten-Besitzer und Mitarbeiter der Wiener Linien (10, 12, 15 Uhr; max. 20 TeilnehmerInnen)