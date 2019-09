Wiener-Linien-Ticketshop ist zusammengebrochen

Rund 2,5 Millionen Fahrgäste nutzen die Wiener Linien täglich, darunter auch viele Schulkinder und Jugendliche. Bild: Wiener Linien

Das Jugendticket läuft am Sonntag aus und der Online-Shop der Wiener Linien ist ausgefallen. Das sorgt für Ärger bei den Kunden.

Auf der Facebook-Seite der Wiener Linien regen sich einige Kunden auf, dass der Online-Ticketshop nicht funktioniert. Seit zwei Wochen soll nichts mehr gehen. "In der Zeit könnte man den kompletten Shop neu aufsetzen", so ein verärgerter User.



Andere Nutzer lassen ihrem Frust ebenfalls auf der Facebook-Seite freien Lauf: "Vor einer Woche schon geschrieben, wie lang soll das denn noch mit eurem Onlineshop gehen? Das ist echt mehr als eine Frechheit, Hauptsache ihr kassiert das Geld."



Tatsächlich läuft am 15. September das Top-Jugendticket aus und gerade jetzt funktioniert der Online-Shop nicht. Das heißt, dass neue Jugendtickets online schlichtweg nicht gekauft werden können.



Auf Facebook versuchen die Wiener Linien zu beruhigen: "Unser Ticketshopbetreiber arbeitet mit Hochdruck daran, das Problem zu beheben. Hast du uns unter ticketshop@wienerlinien.at kontaktiert? Du erhältst bei falschen Buchungen natürlich dein Geld zurück." Wer nun also ein Jugenticket erwerben möchte, muss dies an der nächsten Ticketstelle tun.



Was ist das Top-Jugendticket?







Das Top-Jugendticket gilt jeweils vom 5. September bis zum 15. September des Folgejahres. Damit können Jugendliche rund um die Uhr, auch an Wochenenden, Feiertagen und schulautonomen Tagen die Öffis nutzen. Kauft man es online, kann man es jederzeit bei Verlust noch einmal ausdrucken.



Durch eine Aufzahlung ist es möglich das normale Jugendticket online zu einem Top-Jugendticket upzugraden und somit die öffentlichen Verkehrsmitteln in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland zu nutzen.