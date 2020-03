Wiener machen wegen Virus viel weniger Schritte

Laut App der Mobilitätsagentur hat sich die Anzahl der Schritte der Wiener seit Beginn der Corona-Krise halbiert.

Seit die Ausgangsbeschränkungen in Kraft sind, sind viel weniger Menschen zu Fuß in Wien unterwegs. Das ist nicht nur ein subjektives Gefühl, sondern wird jetzt auch durch Daten der "Wien zu Fuß"-App bestätigt. Die Nutzer des Schrittzählers haben die Anzahl ihrer Schritte seither ungefähr halbiert. Das geht aus Daten der App hervor, die der APA ausgehändigt wurden.Legten die Nutzer in der letzten Woche vor den Ausgangsbeschränkungen (9. bis 15. März) in Wien noch 50.749.992 Schritte zurück, so waren es in der Woche darauf (16. bis 23. März) nur mehr 25.616.853 Schritte. Vergangene Woche waren es dann laut APA weiterhin nur knapp mehr mit 25,7 Millionen Schritte.Die App der Wiener Mobilitätsagentur wurde über 34.000 Mal heruntergeladen. Mehr als 2.259 Menschen nutzen die Handy-App zumindest monatlich, mehr als 1.081 einmal pro Woche und mehr als 366 einmal täglich. Infos und Download sind online auf wienzufuss.at zu finden.