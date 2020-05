Wiener Mini-Fahrer (33) kassiert fast 50 Anzeigen

Dieser Mann hatte nicht nur einen Gips-, sondern auch einen Bleifuß. Und mit diesem lieferte er sich eine gefährliche Verfolgungsjagd mit der Wiener Polizei.

Die Strafliste für einen 33-jährigen Wiener wuchs am Dienstagnachmittag ins schier unermessliche, als er zwei Polizisten ignorierte, die eine Fahrzeugkontrolle durchführen wollten. Laut der Exekutive missachtete der Lenker die Anhaltebefehle und flüchtete in seinem Mini ohne jegliche Rücksicht auf die Allgemeinheit.Während der Verfolgungsjagd verursachte der Rambo-Lenker diverse teils schwere Verwaltungsübertretungen und sogar Verkehrsunfälle mit Fahrerflucht. Fußgänger mussten auf die Seite springen, um nicht erfasst zu werden, und es wurde auch versucht, einen Polizeiwagen zu rammen.In der Haymerlegasse (Ottakring) parkte der Mann das beschädigte Fahrzeug, wechselte die Kleidung und wollte zu Fuß flüchten. Hier stellte sich heraus, dass der Mann einen Gips an einem Bein trug, er wurde angehalten und festgenommen. Er hatte zuvor noch die Kennzeichen des Autos heruntergerissen und unter das Fahrzeug geworfen.Der Beschuldigte gebärdete sich aggressiv gegenüber den Polizisten und verweigerte einen Alko- und Drogentest. Die Beamten nahmen ihm noch an Ort und Stelle Führerschein, Zulassungspapiere und Kennzeichen ab.Der Mann muss sich nun wegen 47 teils schweren Verwaltungsübertretungen sowie mehreren Straftaten verantworten. Dazu zählen auch mehrfacher Widerstand gegen die Staatsgewalt, mehrfache versuchte schwere Körperverletzung, vorsätzliche Gemeingefährdung, Gefährdung der körperlichen Sicherheit sowie Suchtmittel-Delikte.