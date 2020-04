Wiener "parkt" 4er BMW in Favoriten auf Betonpoller

Am Mittwochabend kam es zu einem Verkehrsunfall in Wien-Favoriten. Der Lenker eines BMW 4er Gran Coupé verlor offenbar die Kontrolle und parke sein Auto auf einem Betonpoller.

Kurz vor 21 Uhr kam es auf der Grenzackerstraße in Favoriten zu einem Verkehrsunfall. Der Lenker eines BMWs krachte aus unbekannter Ursache gegen einen Betonpfeiler auf einem Grünstreifen zwischen den Fahrbahnen.Weil die Räder des Fahrzeugs aber in der Luft hingen, musste die Berufsfeuerwehr anrücken und das Fahrzeug aus der misslichen Lage befreien. Mithilfe eines Abschleppfahrzeugs stellten die Feuerwehrmänner den kaputten BMW verkehrssicher ab. Die Wiener Berufsrettung war ebenfalls am Unfallort, musste allerdings niemanden betreuen.