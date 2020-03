Wiener Pfarre bringt Messe wegen Corona nach Hause

Die Pfarre St. Severin in Wien streamt nun in Zeiten der Corona-Krise die Sonntagsmesse für die Gläubigen über Facebook. Hier kannst du LIVE dabei sein!

In Wien-Währing haben sich die Priester der Pfarre St. Severin zur Aufgabe gemacht, ihre Messen und Andachten via Facebook live zu streamen.Jeder, der ein Smartphone oder einen Laptop zu Hause hat, kann nun sonntags um 10.00 Uhr die Messe auf Deutsch und um 11.30 Uhr auf Polnisch von zu Hause aus mitverfolgen.Damit die Pfarrmitglieder immer auf dem Laufenden bleiben, haben die Priester der Pfarren im 18. Wiener Bezirk eine Live-Stream Übersicht erstellt. So verpasst man nun auch während der Corona-Krise keine Andachten und Messen mehr.