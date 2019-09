Wiener Polizei fahndet nach Hipster-Paketdieb

Ein Unbekannter stahl einem Opfer in Wien einen Paket-Abholschein und verschaffte sich damit Zugang zum Paketfach.

Das Hipster-Outfit auf den Bilder der Überwachungskamera in Wien-Neubau täuscht: Dieser dreiste Paketdieb bewies enorme kriminelle Energie. Er stahl Anfang Juli diesen Jahres einen Paket-Abholschein aus einem Briefkasten in Wien-Neubau und verschaffte sich damit Zugang zu einem Paket-Abholfach in der Zieglergasse.Dort stahl er ein Paket mit hochpreisiger Kleidung aus dem Paketfach und flüchtete. Dabei wurde er von der Videoüberwachung aufgenommen.Die Polizei Wien fahndet nun nach dem Unbekannten. Sachdienliche Hinweise (auch anonym) zu Identität und/oder Aufenthaltsort der gesuchten Person werden beim Kriminalreferat Josefstadt unter der Telefonnummer 01-31310/22356 entgegen genommen.