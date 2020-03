Wiener Polizei forscht brutalen Prügel-Räuber aus

Blick in die Steinbauergasse in Wien-Meidling. Symbolbild

Keine zwei Wochen nach dem gewalttätigen Übergriff, bei dem das Opfer schwer verletzt wurde, konnte die Wiener Polizei einen gesuchten Räuber ausforschen.

Die Tag ereignete sich am Donnerstag, dem 12. März, in einem Lokal in der Steinbauergasse in Wien-Meidling. Unter Gästen eines Lokals war es zu einem Streit gekommen. Dabei forderte ein vorerst unbekannter Täter von seinem Opfer Bargeld und verletzte sein Gegenüber durch Faustschläge und Fußtritte schwer. Danach flüchtete er mit der Beute aus dem Lokal.Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hatte in Folge die Ermittlungen übernommen. Die Beamten konnten Spuren und eine Videoauswertung sicherstellen. Anhand dieser konnte ein 28-jähriger Serbe als Tatverdächtiger ausgeforscht werden.Der mutmaßliche Räuber wurde bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.