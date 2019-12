Wiener Polizei lässt Großdealer hochgehen

Ermittlern des Landeskriminalamts Wien ist ein harter Schlag gegen die organisierte Suchtmittelkriminalität in der Bundeshauptstadt gelungen.

Nach vorangegangenen umfassenden Ermittlungen konnte ein 39-jähriger Serbe am 4. Dezember in Hernals beim Verkauf von Drogen beobachtet und festgenommen werden konnte.Tags darauf wurde dann ein weiterer Tatverdächtiger, ein 23-jähriger Serbe, in Penzing festgenommen.Insgesamt konnten rund 197 Gramm Heroin, über 1 kg Streckmittel, geringe Mengen Kokain und Bargeld sichergestellt werden.Die Tatverdächtigen gehören einer ex-jugoslawischen Tätergruppierung an und werden des internationalen Suchmittelhandels, vorwiegend mit Heroin und Kokain, im Großraum Wien verdächtigt.Beide Männer wurden in eine Justizanstalt eingeliefert und befinden sich in Haft.