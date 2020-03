Wiener Polizist zu Corona-Rebellen: "Kein Handy"

Chefinspektor Manfred Kammerer ist in Wien-Ottakring als Jugend-Beauftragter bekannt. Nun wendet er sich in der Corona-Krise mit einer Videobotschaft an die Teenager.

Manfred Kammerer ist Chefinspektor und in der Polizeiinspektion Maroltingergasse (Ottakring) als Jugend-Beauftragter bekannt und geschätzt. In Zeiten der Corona-Pandemie sind vor allem Teenager und Kinder Überträger der Krankheit, die für ältere und kranke Menschen lebensbedrohlich sein kann.Nun wendet sich der Polizist in einem Video an die Teenager und appelliert zu Hause zu bleiben, um so Leben zu retten. Immer noch sind tägliche Jugendlich in den Parkanlagen unterwegs und vertreiben sich so die Langeweile an der frischen Luft. Doch genau das soll jetzt verhindert werden, denn das Virus breitet sich weiter aus.In der Botschaft erwähnt Kammerer, dass bei Missachtung der Ausgangsbeschränkungen auch Strafen drohen, die dann bezahlt werden müssen. "Das bedeutet: kein Handy, oder das nuee Handy dauert länger zum Kaufen. Keine Kleidung, ihr könnt's mit den Freunden nicht mehr weg gehen, weil kein Geld mehr da ist", so der Chefinspektor.Am Ende des Videos bedankt er sich nochmals bei allen, die sich bereits an die Ausgangsbeschränkungen halten: "Dankeschön, ich glaube an euch. Bitte bleibt's zuhause!"