Polizei in Schutzanzügen bei Verdachtsfall in U-Bahn

Die österreichische Regierung bittet die Bevölkerung Zuhause zu bleiben oder genügend Abstand zu anderen zu halten. Ein Leser entdeckte nun aber mehrere Polizisten in Schutzkleidung.

Am Samstagabend gegen 19.00 Uhr konnte ein ""-Leserreporter einen ungewöhnlichen Polizeieinsatz in der U6-Station Josefstädter Straße mitverfolgen. Die Beamten waren nämlich mit Schutzkleidung vor Ort."Das Kompetenzteam war mit Ganzkörperschutzanzügen bei der U-Bahn-Station", sagte Paul Eidenberger, Pressesprecher der Polizei Wien im Gespräch mit "". Auch die Berufsrettung Wien war vor Ort. "Es gab zwei Personen mit Verdacht auf eine Corona-Infektion", erklärte Pressesprecher Andreas Huber. "Sie wurden vor Ort getestet und auch die Personalien wurden aufgenommen." Der betroffene Bereich wurde anschließend von der MA15 desinfiziert.In den Sozialen Medien kursiert das Foto mit einem Text, in dem es heißt, eine Frau mit Corona-Infektion soll andere Leute bespuckt haben. Das konnte Huber aber nicht bestätigen.