Wiener Rad-Beauftragter ist nicht mehr "rad-los"

Im Dezember stahlen Diebe die Fahrräder von Martin Blum und seinen beiden Söhnen. Nun entdeckte der Rad-Beauftragte sein Touring-Bike im Internet.

Nicht einmal als Radverkehrsbeauftragter der Stadt Wien ist man vor Fahrraddieben sicher! Anfang Dezember stahlen Unbekannte das Touring-Rad von Martin Blum und auch zwei Bikes seiner Söhne. Die Kriminellen knackten vor dem Wohnhaus in Wien-Leopoldstadt die Schlösser und verschwanden mit der Beute. Wahrscheinlich waren sie mit einem Kastenwagen unterwegs."Die Polizei hat mir gesagt, es gibt wenig Hoffnung." Doch der Rad-Beauftragte wurde zum Rad-Detektiv. "In der Facebookgruppe ‚Stolen Bikes Vienna' habe ich Links zu Online-Verkaufsbörsen im Ausland gefunden", erzählt Blum. "Ich habe mir diese Seiten immer wieder angeschaut."Am Palmsonntag dann der Volltreffer: "Ich habe mein Fahrrad auf einer ungarischen Seite gefunden." Sofort beauftragte Blum einen Bekannten, der sein Fahrrad zurückkaufte. "Ich habe 470 Euro bezahlt, das ist viel billiger als ein neues Fahrrad." Die zwei Bikes seiner Söhne seien leider nicht mehr aufgetaucht. "Insgesamt gehen die Fahrraddiebstähle in Wien aber zurück."