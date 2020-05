10.05.2020 13:07 Wiener Radler schimpft 'Vize' Hebein "Damische"

Der Radfahrer beflegelte Hebein. Quelle: Tiktok, zVg

Am Donnerstag wurde in Wien ein neuer Radweg auf der Praterstraße in der Leopoldstadt eröffnet. Dabei kam es zu einem Zwischenfall, bei dem ein Wiener die Vizebürgermeisterin beflegelte.