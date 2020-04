Wiener raste mit 216 km/h über die Südautobahn

In NÖ kam es zu mehreren exzessiven Geschwindigkeitsüberschreitungen. Negativer Höhepunkt: Ein Raser mit 216 km/h auf der A2.

In Niederösterreich ist es am Montag zu mehreren exzessiven Geschwindigkeitsübertretungen gekommen. Negativer Spitzenwert waren laut Polizei 216 km/h auf der Südautobahn (A2).Einem 25-jährigen Pkw-Fahrer wurde der Führerschein entzogen, nachdem er in Tulln auf der L2156 mit 117 km/h anstelle der erlaubten 60 km/h unterwegs war und die Sperrlinie missachtet hatte. Auf der A2 wurde in Fahrtrichtung Graz in Traiskirchen (Bezirk Baden) ein Wiener Pkw mit 216 km/h anstelle der erlaubten 130 km/h gemessen.Ein anderer Lenker war der Polizei zufolge im selben Abschnitt mit seinem in Wien gemeldeten Auto mit 180 km/h unterwegs und unterschritt den Sicherheitsabstand zum nächsten Fahrzeug deutlich. Alle drei wurden den jeweiligen Bezirkshauptmannschaften angezeigt.