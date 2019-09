Wiener Rathausplatz wird zu "Waldviertel pur"

Drei Tage lang, von 11. bis 13. September steht der Rathausplatz ganz im Zeichen des Waldviertels. Dabei gibt es viel zu Entdecken, von Schmankerln bis zum Kunsthandwerk.

Zum bereits 16. Mal bringt das Festival "waldviertelpur" die Lebensfreude und den Geschmack nach Wien. 100 Aussteller in rund 60 Ständen locken mit Schmackhaftem oder Schönem. Neben Spezialitäten wie Waldviertel Knödel, Mohnspeisen oder Whiskey und Gin, die vor Ort verkosten werden können, gibt es auch feinstes Kunsthandwerk zu bestaunen. Auch Raritäten vom Wild oder, etwas ungewöhnlicher, Roastbeef-Feuerflecken, Erdäpfel-Ciabatta und Waldviertler Eis steht zum Probieren bereit. Lebensfreude versprühen auch edle Tropfen wie Kamptaler Wein oder ein kühles Waldviertler Bier.Das Waldviertel ist aber nicht nur Genussregion, sondern auch ein tolles Ausflugs- und Urlaubsland. Über die besten Tipps können sich die Besucher bei den Waldviertler Gesundheits- und Wellnessbetriebe informieren, die am Rathausplatz ihr Services präsentieren.Das Festival "waldviertelpur" ist eine echte Erfolgsmaschine. Alleine im vergangenen Jahr kamen an den drei Tagen rund 80.000 Besucher auf den Rathausplatz. "Bei waldviertelpur herrscht eine ganz besondere Stimmung", freut sich Niederösterreichs Tourismus-Landesrätin Petra Bohuslav (ÖVP). "Die Wienerinnen und Wiener lieben das Waldviertel, unsere Tourismuszahlen bestätigen das. Seit der Premiere von waldviertelpur im Jahr 2004 sind Ankünfte und Nächtigungen aus Wien stetig gestiegen. Rund ein Drittel aller inländischen Gäste des Waldviertels kommt mittlerweile aus der Bundeshauptstadt. waldviertelpur lädt zum Verweilen ein und macht ein breites Publikum neugierig auf die vielschichtigen Angebote des Waldviertels".Neben Geschmacks- und Sehsinn wollen die Veranstalter auch den Geruchssinn ansprechen. Dazu werden Teile des Rathausplatzes "bewaldet". "Wir werden mit zahlreichen Bäumen, Weinstöcken und Gartenelementen ein Stück Waldviertel nach Wien bringen und die Wienerinnen und Wiener mit viel Grün, Blütenduft und Lebensfreude verzaubern", verspricht Reinhard Kittenberger, Geschäftsführer der Kittenberger Erlebnisgärten.Zur Lebensfreude der Waldviertler gehört auch die passende Musik. Ein dichtes Programm sorgt drei Tage lang für beste Stimmung. Viele der rund zwanzig Formationen werden sich nach dem Auftritt auf der Bühne unter die Gäste mischen und als Wandermusiker für beste Stimmung sorgen. Die Eröffnungsfeier am 11. September um 12 Uhr werden Auftritte des Schulorchesters der Neuen Mittelschule Weitersfeld und der Martinsberger Schuhplattlergruppe umrahmen.Bei "waldviertelpur" werden auch typisch Wiener Schrammel-Klänge zu hören seien. Denn auch die Elite des heurigen Schrammel.Klang.Festivals am Litschauer Herrensee macht der Bundeshauptstadt die Aufwartung.Wer die eine oder andere Waldviertler Spezialität auch daheim am Herd nachkochen möchte, kann bei waldviertelpur einiges lernen. So werden auf der "Dorfbühne" zahlreiche Kochworkshops stattfinden, etwa Grillshows mit Doppel-Grillweltmeister Adi Matzek, Mohnzelten-Schaubacken mit Rosemarie Neuwiesinger oder Schaukochen mit Haubenkoch Michael Kolm und Karpfen-Zauberer Reinhard Sprinzl.Einstimmen auf "waldviertelpur" können sich die Wiener schon am 7. und 8. September beim traditionellen Erntedankfest der Österreichischen Jungbauern im Wiener Augarten: Zahlreiche Betriebe aus dem Waldviertel werden schon dort ihre regionalen Spezialitäten anbieten. Elfi Maisetschläger präsentiert die neue Kollektion im Rahmen einer Trachtenmodenschau. Ein Highlight des Erntedankfestes ist wie immer der Zwettler Bieranstich. (lok)