Wiener roch Gas und alarmierte die Feuerwehr

Ein Bewohner eines Wohnhauses in der Van-der-Nüll-Gasse alarmierte am Montagabend gegen 23.00 Uhr die Wiener Berufsfeuerwehr, weil er plötzlich Gasgeruch wahrnahm. Die Einsatzkräfte fuhren sofort zum betroffenem Wohnhaus und prüften die Angaben des Mannes."Zuvor hatte es in dem Gebäude Arbeiten an der Gasversorgung gegeben. Somit wurde das Haus geprüft und mehrere Messungen vorgenommen", so ein Feuerwehrsprecher gegenüber. Ein Gasleck konnte allerdings nicht gefunden werden. Nach rund einer halben Stunden war der Einsatz der Berufsfeuerwehr beendet.