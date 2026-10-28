i Antiker Schmuck aus Gold, Platin und Diamanten liegt deutlich über Wunschpreis ZDF "Bares für Rares" Mega-Überraschung! Wiener Schmuck erzielt Traumpreis Ein Art-déco-Schmuckset aus der Familienerbschaft brachte mehr als das Doppelte des Wunschpreises – der Schmuck stammt vermutlich aus Wien. Von Heute Entertainment 28.10.2026, 09:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei "Bares für Rares" kam es am Dienstag zu einer echten Überraschung: Christiane und Tanja brachten ein elegantes Armband samt passenden Ohrhängern mit. Die Stücke sind ein Familienerbstück – ursprünglich hatte eine Freundin der Großmutter, die in der Schweiz ein Juweliergeschäft führte, den Schmuck verschenkt.

Die Expertise enthüllte wahre Kostbarkeiten: 18-karätiges Gold, Platin, Rosendiamanten, Saphire und Smaragde. Die feine geometrische Gestaltung stammt aus den 1910er- bis 1920er-Jahren – echte Art-déco-Raritäten. Punzen und Marken deuten darauf hin, dass der Schmuck vermutlich in Österreich, möglicherweise sogar in Wien, gefertigt wurde.

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Die beiden Verkäuferinnen wünschten sich 1.300 Euro. Doch Expertin Dr. Heide Rezepa-Zabel setzte deutlich höher an: Die Ohrhänger wurden auf 800 bis 900 Euro geschätzt, das Armband auf 1.300 bis 1.500 Euro – macht zusammen bis zu 2.400 Euro.

Bietergefecht im Händlerraum

Im Händlerraum wurde schnell klar: Um diesen Schmuck kämpfen gleich mehrere Interessierte. Die Gebote sprangen von 1.000 über 1.800 und 2.000 bis auf 2.500 Euro. Schließlich lagen 2.600 Euro auf dem Tisch.

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Christiane und Tanja schlugen ein und verkauften das Ensemble damit sogar 200 Euro über der oberen Expertenschätzung – und mehr als das Doppelte ihres ursprünglichen Wunschpreises. Ein glücklicher Tag für die beiden Erbinnen.