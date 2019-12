Wiener Schneetreiben bringt uns Winterromantik

Der Winter ist endgültig auch in Wien angekommen: Ein Video eines Leserreporters zeigt, wie schön Winterromantik in Favoriten aussieht.

Bitterkalte Temperaturen und der erste Schneefall in Wien: Am Donnerstagmorgen konnten Wiener das erste Mal in diesem Winter die weißen Flocken vom Himmel fallen sehen. Leider blieb die weiße Pracht nicht lange liegen und schmolz rasch dahin.Gegen 17 Uhr fing es aber wieder an zu schneien. "Heute"-Leser Christian konnte die tolle Winterromantik in Favoriten beim Hauptbahnhof mit seinem Smartphone einfangen: "Das Sonnwendviertel ist wundervoll angezuckert." Wie lang der Schnee dieses Mal liegen bleiben wird, ist unklar.