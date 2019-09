Wiener seilen Sessel mit Leinentüchern ab

Wer sich die Schlepperei ersparen will, der wird erfinderisch. So auch diese Wiener in Alsergrund.

Abenteuerliche Abseilaktion in Wien-Alsergrund: Um sich die mühsame Schlepperei beim Möbeltransport zu sparen, banden diese gewitzten Wiener in der Trendlergasse ihren Sessel einfach an eine Schnur. Doch das Problem dabei war, dass diese schlichtweg zu kurz war. Mit einer Leintuch-Verlängerung klappte es dann. Schlau, oder?



Nachmachen sollte man diese Form des Transportes natürlich nicht! (zdz)