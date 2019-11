Wiener Senioren stricken für Obdachlose

Gegen soziale Kälte in der Weihnachtszeit haben sich die Pensionistenklubs, die Stadt Wien und die Wichtel-Challenge etwas Besonderes einfallen lassen.

In ganz Wien stricken Pensionisten Schals, Hauben, Handschuhe, Wollsocken und viele weitere wärmende Kleidungsstücke für Obdachlose. Diese können bis Ende November in jeder der 150 Einrichtungen der Pensionistenklubs der Stadt Wien abgegeben werden. Anschließend werden die wärmenden Strickwaren am Donnerstag, den 27. November an Obdach Wien übergeben und dann weiter an obdachlose Menschen verteilt.Die Pensionisten haben Freude am Stricken und die wärmenden Kleidungsstücke schaffen in der kalten Winterzeit zumindest ein bisschen Abhilfe für Obdachlose und sollen Hände, Füße, Hälse, Köpfe und hoffentlich auch Herzen erwärmen, heißt es von Seiten der Pensionistenklubs in Wien....und trotzdem etwas fur obdachlose Menschen machen mochten, startet Mitte November die Wichtel Challenge. Ein Projekt, das vor zwei Jahren von einer Gruppe Freunden gegrundet wurde und dieses Jahr in die nachste Runde geht. Jeder der mochte, kann ab 20. November auf die Online Wunsch Liste der Wichtel Challenge zugreifen und aus einer großen Wunschliste auswahlen.Hat man einen der gewunschten Gegenstande Zuhause, wahlt man den Wunsch als "mochte ich erfullen" aus und bekommt anschließend weitere Angaben, unter anderem uber den Abgabeort. Dann verpackt man den Wichtel Challenge Gegenstand und bringt ihn in der angegeben Sozialeinrichtung vorbei. Der große Vorteil daran: Man kann sich absolut sicher sein, dass das Geschenk auch wirklich ankommt und tut damit etwas wirklich Gutes. Die Gegenstande mussen auch nicht neu sein, allerdings in gutem Zustand.Am Donnerstag, 27. November wird im Pensionistenlklub (6., Gumpendorfer Straße 117) findet das Event von 14:00 - 17:00 Uhr statt. Um 15:00 Uhr werden die Strickwaren an Obdach Wien übergeben.