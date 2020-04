Wiener sonnen sich in Corona-Zeit am Friedhof

Ein Pärchen wollte offenbar die Corona-Zeit nutzen und die Sonnenstrahlen genießen. Als Ort der Ruhe und Entspannung wählten sie einen Friedhof.

Makaber oder legitim? Ein Pärchen machte sich am Dienstag auf den Weg zum Zentralfriedhof. Allerdings nicht um eine Kerze anzuzünden, sondern um sich halbnackt in die Sonne zu legen und Farbe zu tanken. Ein Leserreporter schoss das kuriose Foto und findet die Aktion mehr als fragwürdig: "Das ist doch makaber", schreibt er in seiner Nachricht an diefragte bei den Wiener Friedhöfen genauer nach und die Antwort ist wenig verwunderlich. "Es ist natürlich verboten, das Friedhofsgelände als Liegewiese zum Sonnenbaden zu verwenden", bestätigt Pressesprecher Florian Keusch. Die Personen werden in solchen Fällen darauf hingewiesen, sich umgehend wieder anzuziehen.Oft kommen solche Vorfälle laut Keusch allerdings nicht vor: "Der größte Teil unserer Besucher hält sich an die aktuellen Corona-Regeln." Dennoch gab es seit der Schließung der Bundesgärten bereits einige Beschwerden über Personen, die sich oben ohne am Friedhof in die Sonne legten.