Wien bekommt Taxi-App nur für Frauen

Ab 28. August startet mit "WOTA" eine neue Taxi-App in Wien. Die Idee dahinter: Frauen fahren für Frauen.

"WOTA" (Abkürzung für Woman Taxi) heißt die neue App, die ab 28. August in Wien gelauncht wird. Es ist nur weiblichen Fahrerinnen erlaubt, das Lenkrad zu bedienen. Mitfahren dürfen nur weibliche Gäste bzw. Männer mit der Begleitung einer Frau.Die Idee zur App, die ähnlich wie Uber oder MyTaxi funktioniert, stammt von Eden Biniaurishvili. "In Wien sind leider nur wenige Taxifahrerinnen unterwegs. Oft sind es an einem Samstagabend nur drei. Das ist eine Katastrophe. Meine Schwester hat sich abends am Weg nach Hause mit einem männlichen Fahrer allein immer unwohl gefühlt", erklärt der Wiener auf Anfrage vonUnd er ist überzeugt, dass es noch viele weitere Frauen gibt, die sich in der Situation nicht sicher fühlen. "Immer wieder hört man von Vorfällen, wo Taxifahrer Kundinnen belästigt haben. Mit der neuen App können Frauen sorgenlos Taxi fahren", so der Gründer.Für Männer ist die App tabu. Sollte ein männlicher Kunde sie doch herunterladen und ein Taxi bestellen, wird die Fahrt nicht angenommen und das Profil gesperrt. Angst vor Kritik hat Biniaurishvili deshalb nicht: "Es ist mir klar, dass die App männerfeindlich ist, aber ich bin selbst ein Mann. Frauen kommen immer an erster Stelle bei mir. Es geht mir um die Sicherheit. Die App ist zum Wohl aller Frauen gedacht."Die Entwicklung der App hat sieben Monate gedauert. Vorerst wird "WOTA" nur in Wien verfügbar sein. Geplant ist jedoch eine weitere Ausdehnung. Sowohl Apple- als auch Android- Userinnen werden den Service nutzen können.Die Preise orientieren sich an anderen Mietwagen-Apps. Und Biniaurishvili verspricht: "Wir sind billiger als Uber."(Stefanie Riegler)