Wiener Studenten-Club "Loco" ist pleite

Das bekannte Wiener Lokal in den Stadtbahnbögen "Loco" ist pleite. Bekannt wurde es durch die günstigen Getränkepreise.

Es war schon immer ein Treffpunkt für Studenten. Das "Loco" am Gürtel lockte Besucher mit Cocktails um 50 Cent ab 19 Uhr. Doch die Preise waren wohl offenbar zu günstig.Denn der bekannte Wiener Studenten-Club in den U-Bahn-Bögen am Währinger Gürtel muss Insolvenz anmelden. Die Loco Bar GmbH kann ihren laufenden Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen. Vom zuständigen Handelsgericht Wien wurde am Dienstag ein Konkursverfahren eröffnet, berichtet der "Kurier".Wie es nun mit dem Lokal weitergeht, ist unklar. Ein offizielles Statement des Betreibers gibt es nicht. Wie das Lokal auf Facebook veröffentlichte, geht der Barbetrieb ganz normal weiter.