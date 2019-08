Wiener tankt seinen Hybrid durchs offene Fenster

Tanken wie MacGyver: Ein Autofahrer in Wien spannte kurzerhand ein Verlängerungskabel aus einem Wohnhaus auf die Straße hinab.

Sprit? Nein tanke! Der Besitzer eines Hyundai Ioniy-Hybridfahrzeugs lud am Samstagabend seine Akkus ohne die Zufuhr fossiler Brennstoffe auf: Er parkte kurzerhand am Straßenrand und verband sein Fahrzeug per Verlängerungskabel mit der heimischen Steckdose.Ein-Leserreporter sichtete die rustikale Eigenbau-E-Tankstelle gegen 20 Uhr auf der Triester Straße in Wien.