"Voice"-Star eröffnet Wiener U-Bahn-Konzerte

Die Wiener U-Bahn-Stars spielen ihre Konzerte ab sofort nicht mehr in den Stationen, sondern in den heimischen Wohnzimmern.

Philip Piller U-Bahn-Stars

Obwohl die Spots der Wiener U-Bahn-Stars in den Stationen momentan geschlossen sind, müssen die Fans der Musiker nicht auf die beliebten Klänge verzichten. Seit drei Jahren begeistern die 75 Künstlerinnen und Künstler Millionen von Fahrgästen, in Zeiten von Social Distance verlegen sie ihre Konzerte in die heimischen vier Wände."In der aktuell herausfordernden Zeit wird das Wohnzimmer nicht nur zum Homeoffice, sondern auch zum virtuellen Konzertsaal", freut sich Stadträtin Ulli Sima über das musikalische Angebot der Musiker. Gerade jetzt sei es wichtig, sich mit Kunstschaffenden zu solidarisieren, die vor allem auf die Gagen für ihre Live-Auftritte angewiesen sind. Aus diesem Grund ist es möglich, den U-Bahn-Stars online mit einer Spende für ihr Engagement zu danken. Alle Einnahmen gehen am Monatsende an die Künstler.Das erste Livestream-Konzert wird Philip Piller, bekannt aus der Musik-Castingshow "The Voice of Germany",geben. Dabei wird er auch seinen neuen Song "Bleib in Quarantäne" präsentieren. Einen Vorgeschmack gibt der sympathische Sänger bereits in einem Auftakt-Video:Alle weiteren Konzerte werden vorwiegend auf der Facebook -Seite der Wiener U-Bahn-Stars stattfinden. Neben verschiedenen Musik-Genres von Klassik bis Rap stehen auch Songwriting-Sessions und Musik-Tutorials auf dem abwechslungsreichen Programm.