Wiener Uni wehrt sich gegen "Fake-News"-Infos

Auf Whatsapp kursiert eine Sprachnachricht, in der behauptet wird, die "Wiener Uniklinik" hätte geheimes Wissen über das Coronavirus. Dabei handelt es sich um Fake News.

Möglicherweise hast du bereits die Sprachnachricht bekommen, in der behauptet wird, dass die "Wiener Uniklinik" etwas herausgefunden habe, dies aber nicht veröffentlichen dürfe. Konkret wird behauptet, dass Forscher herausgefunden hätten, dass die Einnahme von Ibuprofen zur Verstärkung von Coronavirus-Symptomen führen würde.In der Sprachnachricht meldet sich eine Frau, die angibt ihr Name sei Elisabeth. In der Sprachnachricht vermeldet sie, dass Wiener Forscher etwas Neues über das Coronavirus herausgefunden haben.Am Samstagvormittag hat sich nun die Medizinische Universität Wien auf Facebook zu Wort gemeldet. In einem Beitrag, der sich auf diese Sprachnachricht bezieht, heißt es wörtlich: "Wir möchten ausdrücklich festhalten, dass es sich hierbei um Fake News handelt, die in keinerlei Zusammenhang mit der MedUni Wien stehen!"