Wiener verlieren Nerven: Schlägerei um Parkplatz

In Wien-Donaustadt kam es am Donnerstag zu einem handgreiflichen Streit zwischen zwei Männern. Der Auslöser: Ein Parkplatz.

Ein Wiener wollte am Donnerstag gegen 10.30 Uhr sein Auto an einem Parkplatz in der Donaufelder Straße abstellen. Als dieser gerade zurücksetzen wollte, fuhr ein weiterer Pkw-Lenker mit der selben Absicht vor die Parklücke."Weder der eine, noch der andere wollte wegfahren und so standen die beiden mit ihren Autos vor dem schrägen Parkplatz", erzählt eine Augenzeugin gegenüber. Als dann beide Männer ausstiegen und sich gegenseitig beschimpften, fuhr der Lenker des vorderen Fahrzeugs schließlich davon. Der Mann im hinteren Auto hatte also gewonnen - vorerst. Denn der Streit war noch lange nicht zu Ende.Wie die-Leserin berichtet, trafen sich die Männer nur wenige Augenblicke später beim umstrittenen Parkplatz wieder - nur diesmal verzichteten die Wiener auf Worte und ließen ihre Fäuste sprechen."Die gingen einfach aufeinander los, schlugen sich ins Gesicht und kugelten dann auch noch auf dem Boden herum", so die Leserreporterin. Als daraufhin eine Frau dazukam und mit der Polizei drohte, kühlten die heißen Gemüter der rabiaten Männer wieder etwas ab. Laut der Augenzeugin waren keine Einsatzkräfte vor Ort, leicht verletzt dürften aber beide gewesen sein: "Man hat deutliche Prellungen im Gesicht erkennen können."