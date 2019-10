Polizeihund "Loris" erschnüffelt vermissten Wiener

Der Mann war am Samstag spurlos aus einem Einkaufszentrum in Wien-Penzing verschwunden. Erst durch die feine Nase des Polizeihundes konnte er aufgespürt werden.

Plötzlich war der 83-Jährige weg – wie vom Erdboden verschlungen. Am Samstag rief eine Wienerin verzweifelt die Beamten der Polizeiinspektion Albert-Schweitzer-Gasse in ein Einkaufszentrum zu Hilfe, nachdem sie seit dem frühen Nachmittag ihren Gatten nicht mehr auffinden konnte.Stundenlang war der Mann schon verschwunden. Selbst nach Geschäftsschluss konnte der Vermisste nicht gefunden werden. Also musste tierische Unterstützung her. Von den Polizisten angefordert, machte sich eine Kollegin vom Heustadlwasser umgehend mit ihrem Spürhund "Loris" auf den Weg.In der Zwischenzeit brachte der Sohn des Vermissten einen Geruchsträger seines Vaters zur Polizeiinspektion. "Loris" konnte sofort die Geruchsspur aufnehmen, welche ihn durch das Einkaufscenter über die Wientalstraße zum Holzhausenplatz, Mistplatz der MA48 und über den Gehweg im Bereich des Wienflusses führte.Nach rund 2,3 Kilometer endete die Spur beim Bahnhof Wolf in der Au. Da es sich hier um einen Bahnhof der Schnellbahn handelte, war anzunehmen, dass der 83-Jährige in einen Zug eingestiegen und weggefahren war.Die Beamten hatten richtig kombiniert: Rund fünf Minuten später folgte dann auch schon die Entwarnung. Der 83-Jährige konnte am Bahnhof Hütteldorf auf einer Bank sitzend aufgefunden werden. Er war erschöpft aber wohlauf."Loris'" feines Näschen hat der Wiener Polizei schon in der Vergangenheit große Dienste erwiesen. Erst im Juli hatte der Polizeihund einen Axt-Einbrecher erfolgreich aufgespürt, der sich zuvor eine wilde Verfolgungsjagd mit der Exekutive geliefert hatte.